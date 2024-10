Nooo guardate che torta! E chi c’è con lui… Stefano De Martino 35 candeline | tutti impazziti per la festa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024)Deè l’uomo Rai del momento. Ogni sera sul primo canale saluta il pubblico e conduce la partita di Affari tuoi, il programma ereditato da Amadeus che non sta affatto deludendo le aspettative di chi ha proposto lui come padrone di casa. Il game show in onda nell’access prime time di Rai1 continua infatti a volare con gli ascolti tv. Sta infatti raggiungendo picchi di ascolti incredibili e solo per dare qualche numero, la serata di mercoledì 2 ottobre, ha totalizzato 5.447.000 spettatori e uno share pari al 26%. Niente da fare per la concorrenza, su Canale5 e il NOVE: Striscia la Notizia ha realizzato un netto spettatori di 2.826.000 e uno share pari al 13.5% mentre il programma di Amadeus, Chissà chi è,. 590.000 spettatori e share del 2.8%. Leggi anche: “Ma tu che vuoi da me?”. Affari Tuoi, il concorrente non si tiene.