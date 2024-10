Musica | Britti ' chi sono oggi? Un papà uno chef e un musicista che suonerà finché vive' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Chi èAlex? Direi soprattutto uno. Non ho più paure né ansie da prestazione. Passo davvero molto tempo a cucinare, a scegliere le materie prime, ad andare a comprare gli ingredienti e a scegliere le chitarre giuste. Cerco le cose buone, in cucina e nella musica. Quindi Alexè uno che ha passato al setaccio ciò che ha vissuto e cerca dirsi solo le cose belle". E' "l'autoritratto" di Alex, intervistato in esclusiva dall'Adnkronos a pochi giorni dal suo ritorno nella Capitale dove il cantautore monteverdinoil 18 ottobre al Palasport e dove chiuderà il tour AlexLive 2024. Per citare i suoi brani, il suo 'io' lo racconta cambiato, non più nelle schiere degli 'Immaturi' ma sempre 'Lo zingaro felice' con la passione che gli brilla negli occhi.