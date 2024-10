Morto Pierluigi Tremonti addio al farmacista fratello dell’ex ministro dell’Economia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sondrio diceTremotni, “Lampadina” il suo soprannome, storicodi via Dante e protagonista tra i più attivi, attenti e critici della vita cittadina. A lungo consigliere comunale, nel 1998fu anche candidato sindaco e dalle colonne del suo giornale “Alpes” non esitava a lanciare strali e considerazioni provocatorie, soprattutto su temi legati alla viabilità ma non solo. Per anni si occupò anche dello Sportello del cittadino dell’allora Asl, azienda sanitaria locale, portando alla luce svariati episodi di scarsa efficienza e di burocrazia-lumaca. Notissima la sua passione per auto e moto d’epoca, da fine collezionista vantava pure diversi esemplari- gioiello.