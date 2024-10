Morata indiavolato Già leader del Milan anche nelle sconfitte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tra Madrid eo ci sono 1.187,83 chilometri di distanza, in linea d’aria. Tra la capitale spagnola e Leverkusen, invece, più di 1.400. Su strada, sulla carta e, soprattutto, sul campo, ce ne sono molti, molti di più. Perché la città della Renania Settentrionale-Vestfalia è l’ultima tappa della trasformazione di Alvaro, metamorfosi già (decisamente) in atto sulla sponda rossonera del Naviglio meneghino. Il tutto, in appena tre mesi. Tanto è passato dalle bordate messe nero su bianco dal quotidiano iberico El Confidential: ", un capitano che mette in imbarazzo la Spagna e non solo per il suo scarso livello agli Europei". Riferimento alle sue dichiarazioni di voler lasciare il paese natìo, dove "non c’è rispetto per niente e per nessuno".