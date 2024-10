Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi parlano della gravidanza di Ilaria Clemente

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il Grande Fratello in merito ai rumors sulladista facendo orecchie da mercante, ma la notizia è nell’aria da giorni e i gieffini in più occasioni lo hanno fatto capire. Ieri notte ne hanno parlato anchein giardino. L’ex cantante dei Gazosa rivolgendosi all’amica le ha chiesto: “Secondo te rientra o non rientra?” riferendosi proprio a. “Fosse capitato a me io non rientrerei”, ha risposto, non trovando però d’accordo la. “E se risolvi? Scusa e se risolvi e prendi una decisione?“. La clip che circola online di questa conversazione termina così quindi non sappiamo cosa si sono dette dopo, ma in quella domandaalludeva probabilmente (anzi, quasi sicuramente) a un eventuale aborto in caso diindesiderata.