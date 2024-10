Licenziati perché sposati | Ricorso contro lo Ior

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Hanno provato a sfidare il divieto di sposarsi in nome dell’amore e della famiglia ma sono statientrambi, i due coniugi dipendenti dello Ior su cui è calata la scure di un nuovo,verso regolamento interno, contestato Oltretevere tanto per cominciareretroattivo. Ora annuncianoma Vaticano e Ior paiono compatti nel non voler fare passi indietro. La vicenda dei due Romeo e Giulietta prende le mosse nel febbraio scorso quando i due giovani notificano all’Ufficio Risorse Umane l’intenzione di sposarsi. Il 2 maggio viene pubblicato il nuovo regolamento interno che vieta l’assunzione di coniugi, consanguinei fino al quarto grado e affini in primo e secondo grado, secondo il computo canonico.