Innovazione e sostenibilità Il futuro della nautica parla toscano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) In quali acque naviga il distretto del mare? E quali prospettive si aprono all’orizzonte per i cantiericosta, con le realtà viareggine a rappresentare l’essenza dell’eccellenza del Made in Italy in questo comparto? A queste e molte altre domande proveranno a rispondere i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, così come quelli del mondo accademico e dell’industria, nell’ambito del convegno promosso dal nostro Gruppo Editoriale.