Infortuni Serie A Del Genio lancia l’allarme | Con questo trend a marzo giocano solo le riserve

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il giornalista denuncia le conseguenze devastanti degli, chiedendo una riforma urgente del calendario calcistico. Il giornalista Paolo Deldenuncia l’impatto devastante del calendario calcistico sulle stelle dellaA e oltre. Il calcio italiano, già in difficoltà, si trova ad affrontare un’emergenzasenza precedenti. Nel corso dell’ultima partita di Champions League contro il Lipsia, la Juventus di Thiago Motta ha subito un duro colpo: il difensore Bremer e l’attaccante Nico Gonzalez sono stati costretti ad abbandonare il campo dopo soli undici minuti. Gli esami clinici hanno confermato le peggiori preoccupazioni: Bremer dovrà restare ai box per almeno sei mesi. La situazione non è isolata.