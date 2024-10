Il festino in yacht poi il tuffo in acqua e i salti mortali Non è più riemersa | Adriana Vieira la modella star di Onlyfans muore annegata a Miami

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Unabrasiliana dial largo delle acque di. Secondo un rapporto dell’autopsia del Dipartimento di Medicina Legale di, la 31enneè morta per annegamento alla fine del mese scorso mentre nuotava nelle acque al largo di Key Biscayne durante una festa su unoa noleggio. Sabato 21 settembre un gruppo di natanti, tra cui la, ha noleggiato una barca e, come riporta il Dipartimento di Polizia di, l’ha ancorata al largo in mezzo al mare. “Il gruppo si è goduto cibo e bevande alcoliche. Uno degli avventori ha notato delle meduse nell’e ha avvertito coloro che erano indi uscire. La defunta ha scelto di rimanere in. Ha fatto diversiine poi si è tuffata sotto la superficie a testa in giù. Non è mai”, è scritto nel rapporto di polizia riportato dalNew Times.