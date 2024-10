Grande Fratello il sondaggio | chi finirà al televoto eliminatorio tra Amanda Clarissa Iago o MariaVittoria?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Alè tempo di fare i conti con le nomination: questa sera un concorrente traal. Ecco chi, secondo ilAl via stasera la sesta puntata del. Il reality è partito benissimo e i concorrenti cominciano ad entrare nel cuore degli spettatori. Ma è già tempo anche di nomination e. Il pubblico infatti questa sera è chiamato a votare il proprio preferito e un concorrente tra quelli finiti in nominational. Infatti è la sorte di chi sarà il meno votato traLecciso,Burt,Garcia eMinghetti che sono in nomination. Stando al, tra i concorrenti in nomination a rischiare di finire alpotrebbe essereBurt con una percentuale del 17 per certo.