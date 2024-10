Gp del Giappone di MotoGp si rinnova il duello tra Martin e Bagnaia | la gara il 6 ottobre

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Motegi, 32024 – C’è ancora un emozionante testa a testa tra i due piloti della Ducati. Jorgee Francesco(campione mondiale in carica) si contendono la cima della Classifica didel 2024. E un anno dopo, è ancora la pista del Gran Premio dela vederli protagonisti nella sfida al vertice. Lo spagnolo è attualmente primo in Graduatoria con 21 punti di distacco dall’italiano (366 e 345). E quest’ultimo deve puntare alla vittoria, sulla pista di Motegi: “Penso di essere più completo rispetto alla scorsa stagione e ricordando le ultime gare 2023 è bello ritrovarsi qui un anno dopo. Ancora una volta Pecco ed io ci siamo dimostrati i migliori – dice in conferenza stampa lo spagnolo della Ducati Pramac, come riporta l’Ansa -, penso sia difficile per Bastianini e Marquez inserirsi”.