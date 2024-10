Gol e giocate | Tavernelli in crescita L’Arezzo ha un’alternativa in più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) di Andrea Lorentini AREZZO Contro la Ternana è stata unanimemente riconosciuto come il miglior in campo per. Un gol di pregevolissima fattura, un palo che grida vendetta e un assist al bacio per la testa di Ogunseye. Più tante altreutili per la squadra. Camillosta scalando vertiginosamente posizioni nelle gerarchie di Troise. Arrivato nell’ultima settimana di mercato, ci ha messo un po’ ad integrarsi nel sistema di gioco. Una fisiologica fase di adattamento. Dopo essere entrato nelle rotazioni con gli altri esterni offensivi, l’allenatore l’ha schierato titolare nelle ultime due gare contro Gubbio e Ternana.