Femminicidi Semenzato | Tina Lagostena ha cambiato modo maschile di fare processi alle donne

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) (LaPresse) “Non possiamo prescindere da, perché fa parte della narrazione della lotta alla violenza di genere. Io, come presidente della commissioneo e violenza di genere, quando parlo e racconto la storia legislativa delle grandi lotte al femminile, mi pare di averla sempre vicino”. Così Mar, a margine della conferenza stampa di presentazione della FondazioneBassi, organizzata presso la Camera dei Deputati, alla presenza, tra gli altri anche di Raimondo e BebaBassi, rispettivamente figlio e nipote della grande avvocata e politica, nonché soci fondatori della fondazione: “Questa donna così vicina che haildiil processoha fatto il processo al processo, ha parlato di vittimizzazione secondaria in un’epoca in cui ilregnava all’interno dei procedimenti processuali”.