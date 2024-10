Dibu Martinez eroe anche contro il Bayern salva l’1-0 dell’Aston Villa con tre miracoli Video

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nella vittoria per 1-0ilMonaco, grande protagonista è stato il portiere della squadra inglese Emiliano “. Proprio lui l’dei Mondiali.l’Aston, che vince 1-0ilMonaco Al 39esimo minuto di gioco, su un tiro a giro da fuori area Michael Olise, il portiere argentino ha tolto la palla con la mano di richiamo dall’angolino destro, lasciando che sfiorasse la traversa. E nei minuti di recupero finali ha impedito a Serge Gnabry di pareggiare il match con un gran riflesso a pochi metri dalla porta. Al 95esimo ilancora i suoi su un colpo di testa di Harry Kane con uno schiaffo al pallone. Mantiene la rete inviolata per il secondo match consecutivo in Champions.