Clamoroso FIFA arriva la svolta epocale sul mercato | può riguardare anche il Napoli!

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sono ore importantissime per il calcio mondiale. Negli ultimi minuti, laha preso una decisione che rivoluzionerà il sistema calcistico. Manca sempre meno all’esordio del nuovo Mondiale per Club che si giocherà negli Stati Uniti il prossimo 15 giugno. Si tratta di una competizione importantissima, alla quale parteciperanno tutti i grandi club europei e non solo. Tra questi, però, non sarà presente ildi Antonio Conte che non ha staccato il pass per la fase finale del torneo. Il tutto ha portato delle perdite importanti tra le file azzurre, le quali però sono state prontamente colmante dal presidente De Laurentiis. Quest’ultimo, ha costruito una squadra all’altezza ed è già focalizzato sui prossimi obiettivi. Intanto, però, il Mondiale per Club inizia a prendere forma. Negli ultimi giorni, laha stilato la lista degli stadi che ospiteranno i match della competizione.