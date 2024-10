Bremer infortunio choc e la Juventus scopre l' emergenza

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Una mazzata sulle ambizioni della, arrivata proprio nella sera in cui i bianconeri hanno mostrato il meglio delle proprie potenzialità. L'che ha chiuso anzitempo la stagione del centrale brasiliano Gleison(tempi di recupero stimati in sei mesi) rovina i piani di Thiago Motta e cade in ore in cui improvvisamente la rosa costruita sul mercato da Giuntoli mostra delle criticità. Se la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro disi traduce nella necessità di cambiare gli equilibri difensivi, il ritorno sotto i ferri di Arkadiusz Milik evidenzia la mancanza di un attaccante che possa far rifiatare Vlahovic.