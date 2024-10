Artigiani e commercianti | al via il recupero delle rate scadute a febbraio e maggio 2024 Cosa fare

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Inizia ilcrediti Inps perche non hanno ancora pagato lecontributive in scadenza a.I soggetti che esercitano un’attività di impresa finalizzata alla produzione di beni, anche semilavorati, ovvero alla prestazione di servizi () e quanti svolgono attività commerciali () sono tenuti ad iscriversi e a versare la contribuzione all’apposita Gestione speciale Inps.A differenza dei lavoratori dipendenti, per i quali il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico degli stessi e dell’azienda, avviene ad opera di quest’ultima con modello F24,devono procedere in autonomia al pagamentosomme all’Inps.