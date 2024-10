Arrestato lo stalker delle lettere anonime si firmava come ‘il Pescatore’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Modena, 3 ottobre 2024 –un presuntodi 36 anni che prendeva di mira le proprie vittime prevalentemente conanonimie dove si‘ilo ‘Fischermann’. Dietro a quell’anonimato in realtà per chi indaga si nascondeva un 36enne destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare applicata da polizia e carabinieri per quattro distinti episodi di atti persecutori. Prese di mira donne di cui tre avevano già avuto rapporti sentimentali con l’indagato. L’uomo si trova ora in carcere.