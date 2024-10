Argentina tra i 500mila studenti in piazza per difendere l’università pubblica dai tagli di Milei | Perché ha paura di educare la gente?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Victoria è la prima della sua famiglia a frequentare. Ha 20 anni ed è una studentessa di medicina dell’Universidad Nacional de José Clemente Paz nella provincia di Buenos Aires. “Sto manifestando perl’educazionedi cui sono orgogliosa. I miei genitori non hanno avuto la possibilità di studiare, mio papà non ha finito le elementari. Io posso studiare e voglio che questo continui a essere un diritto per tutti”, racconta a Ilfattoquotidiano.it mentre cammina per raggiungere Plaza del Congreso. Ladove hanno sede le Camere, nella capitale, è stata il luogo dell’appuntamento finale della manifestazione in difesa dell’educazione e delcolpita daidel governo di estrema destra.