Ancona dipendente ‘infedele’ ruba 150 iPhone e i complici li rivendono

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – Si era appropriato di circa 150 cellulari di marche prestigiose (per lo più), ancora imballati, sottraendoli all’azienda per cui lavorava durante le attività di carico e scarico merci. Ad accorgersi delle incongruenze, era stato il titolare dell’attività commerciale, dalla cui denuncia era partita l'attività investigativa all’interno del magazzino. Così gli inquirenti sono riusciti ad individuare il "infedele”, immortalato dai video mentre si sarebbe appropriato di alcuni dispositivi. In che modo? Modificando il software di scarico e di carico, al quale accedeva abusivamente, in modo da poter prelevare gli apparecchi senza destare sospetti.