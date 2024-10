Álvaro Morata esplode e cambia programma dopo una ‘fuga di notizie’ interessata | Grazie per aver violato la mia privacy

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) 2024-10-03 12:01:24 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: No è una stagione semplice per. La stella spagnola, che quest’anno hato la Atlético Madrid per il Milanaveva intenzione dire casa nel prossimo futuro. Ma una “fuga di notizie” gli ha fattore i suoi piani.la sua rottura pubblica con Alice Campello,Continua a ricostruire la sua vita. A livello calcistico il giocatore sta vivendo un ottimo momento ed è titolare della squadra rossonera. Per quanto riguarda il personale,sarebbe andato a vivere a Corbettauna piccola cittadina vicino Milano. Lì avrebbe voluto vivere tranquillamente con i suoi figli ma ora hato. “Il campioneè il nostro nuovo concittadino”ha recentemente indicato il sindaco della città, Marco Ballarini.