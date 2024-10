Wta Pechino 2024 | programma orari e ordine di gioco giovedì 3 ottobre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il, glie l’didiper quanto riguarda il torneo Wta 1000 di. Il torneo maschile si è già concluso con la finale tra Sinner e Alcaraz, mentre sta volgendo al termine anche quello femminile. In particolare, in questa giornata si disputeranno i primi due quarti di finale, quello tra la padrona di casa Zhang e Badosa e quello tra Starodubtseva e Gauff. CAPITAL GROUP DIAMOND Ore 07:00 – Zhang vs (15) Badosa A seguire – Starodubtseva vs Gauff WtadiSportFace.