VIDEO FOTO Parte il G7 dell’Interno | l’orgoglio dell’Irpinia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Che per l’Irpinia la tappa del G7fosse uno degli eventi più importanti per dare visibilità ad un territorio troppo spesso marginalizzato, lo si era inteso già mesi scorsi, sin dall’annuncio dadel Ministro, l’irpino Matteo Piantedosi della scelta di Mirabella Eclano. E non è un caso che in questi mesi tutto il territorio si sia mobilitato, si è rifatto il “look” tra paesi e strade “tirate a lucido”, le bellezze irpine messe in mostra, con il testa il Carro di Mirabella, potenziamento di impianti disorveglianza e un dispiegamento massiccio di Forze dell’Ordine affinché tutto filasse per il verso giusto.