Tutti al mare! O se preferite pronti a giocare a tennis con la collezione del brand del coccodrillo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nella giornata che chiude la Paris Fashion Week, Lacoste ha deciso disu un terreno tutto suo, trasformando una ex banca del centro città in un campo daimprovvisato. Niente terra rossa però, ma sabbia dorata, onde digitali e un’installazione artistica fatta di reti hanno accolto gli ospiti in uno scenario che mescolava spiaggia e sport. LaPrimavera/Estate 2025, firmata da Pelagia Kolotouros, ha stravolto le aspettative, fondendo l’eredità del marchio con tocchi moderni e audaci, senza mai perdere quel fascino disinvolto che ha reso celebre Lacoste.