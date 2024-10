Turisti italiani mangiano prodotti locali a cena | 40 con vomito diarrea e febbre alta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Una vacanza che si è trasformata in un incubo, quella di una comitiva di circa 40, provenienti da Brescia, in viaggio in questi giorni in Turchia. Tutti sono stati colpiti da, dolori intestinali e: i tipici sintomi di una intossicazione alimentare. Le prime vittime hanno infatti cominciato a sentirsi male poche ore dopo aver consumato un pasto.Leggi anche: “Navalny potrebbe essere stato avvelenato”: ipotesi agghiacciante. Tutte le prove Cosa hanno mangiato iSono attualmente in corso accertamenti per risalire alle cause: un batterio o un altro tipo di contaminazione. Il dubbio è che non siano state rispettate le norme igieniche sulla conservazione e la preparazione di alcuni alimenti.