SOCIAL Daily Milan sfogo dei tifosi su Rafael Leao | svegliati o vattene Tutti i commenti

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), irossoneri sono stufi delle prestazioni die protestano sul web.raccolti Non c’è più tempo, irossoneri non sopportano più le prestazioni del portoghese ex Lille. Qualità tecniche indiscusse, indiscusse tanto quanto la sua poca voglia in campo. L’esterno del diavolo continua a sembrare ”svogliato”, e i sostenitori della squadra di Fonseca lo notano sempre di più e sono stufi. Sulla pagina FacebookFelice Cirigliano scrive: ”o vai dove vuoi”. Ancora più duro Umberto Moretto: ”che se ne vada che è meglio, sempre se qualche squadra lo tesseri”. Sulla prestazione contro il Leverkusen tuona Gaetano Morello: ”deve guardare la sua partita e giudicare lui stesso”. Poi c’è anche chi come Sebastian Stefano Almanza è sicuro: ”Non sei da”.