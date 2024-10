Scarlet Witch vs Illuminati | le foto delle location reali mostrano la magia del cinema

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)vs: leladelLa battaglia dicontro gliin Doctor Strange nel Multiverso della Follia è un momento molto crudo nel panoramatografico Marvel e sembra ambientato su un set, ma la verità è che la maggior partesono vere L’account Instagram delgrafo Thomas Duke è un posto molto interessante. Fan die serie tv, Duke va in giro per il mondo a cercare ledei film che vede e li mette a confronto con le immagini del film, svelando a tutti gli effetti ladel. In uno dei suoi ultimi post, Thomas ha mostrato ledel quartier generale deglidi Terra-838.