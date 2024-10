Previsioni meteo per Roma e Lazio – Giovedì 3 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Giornata instabile con piogge e temporali sue in tutto il, graduale miglioramento in serata.sarà una giornata all’insegna del maltempo. Il cielo sarà coperto sin dalle prime ore del mattino, con molte nuvole associate a precipitazioni che potranno assumere carattere temporalesco e risultare anche piuttosto intense. La situazione si manterrà instabile per tutta la giornata, con piogge e temporali che continueranno a interessare la città anche nel pomeriggio. In serata, si prevede ancora qualche fenomeno, ma le condizioni tenderanno gradualmente a migliorare. Le temperature saranno comprese tra i +17°C e i +20°C, mantenendo un clima fresco e umido.Nel resto del, il maltempo sarà esteso su tutta la regione.