Porsche Carrera Cup Italia 2024 | a Monza ci si gioca il titolo Orari e dirette

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ebimotors si presenterà in forse alla prova finale dellaCup. Nella pista sta di casa di, vedremo sfrecciare le oltre 30 vetture in due gare tiratissime che decideranno le sorti della stagione. Sull’autodromo brianzolo i motori si accenderanno sin dal venerdì 4 ottobre, con le due gare che si svolgeranno nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre. per Ebimotors tornano le tre auto al via. Con la vettura numero 18 in classe PRO, partecipante anche alla classifica Rookie, vedremo Cosimo Papi, in netta crescita dopo lo sfortunato week end di Imola dove comunque ha saputo dimostrare il suo enorme talento. Per il toscano (CentroVarese – Ebimotors) la volontà di un posto fisso nella top 15 con ambizioni di puntare alla top ten.