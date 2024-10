Party time al via la stagione del Virginian

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Arezzo, 2 ottobre 2024 – È tempo di fare festa al Teatro, piccolo gioiello nel cuore della città di Arezzo, via de’ Redi n. 12, in vista dell’avvio della nuovaTeatrale, intitolata per l’appunto “”. La compagnia La Filostoccola, che cura e gestisce il Teatroda oltre undici anni, propone un cartellone ricchissimo di appuntamenti, con spettacoli rivolti sia agli adulti che ai più piccoli. Si comincia domenica 6 ottobre alle ore 17.00 proprio con uno spettacolo dedicato al pubblico dei più giovani, “CENERENTOLA FOLK” della compagnia Teatro Invito, con Stefano Bresciani e Davide Scaccianoce, testo e regia Luca Radaelli.