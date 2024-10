Parte il corso per diventare ’clown dottori’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nuovodi clownterapia a Cesena: diventa un “Naso Rosso del Dottor Jumba”! L’associazione L’Aquilone di Iqbal lancia un’entusiasmante iniziativa per tutti coloro che desiderano portare un sorriso e un po’ di magia nella vita degli altri. Lunedì alle 21, presso la sede di quartiere a Ponte Abbadesse, si terrà la presentazione del nuovodi clownterapia ispirato al progetto “I Nasi Rossi del Dottor Jumba”. Un’opportunità unica per imparare le tecniche e le abilità necessarie perun clown professionista e fardi un’equipe che porta gioia e sollievo ai bambini ricoverati in ospedale. Perchécipare? Fare la differenza: Contribuire al benessere di bambini malati, donando loro momenti di spensieratezza e allegria. Svilupparsi personalmente: Acquisire competenze comunicative, creative e relazionali attraverso un performativo stimolante.