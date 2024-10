Odio antisemita Ciriani | il governo monitora i casi intensifica la sicurezza e tutela le vittime

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’antisemitismo ha rialzato la testa, e non in luoghi lontani, ma qui, nel cuore d’Europa, nella nostra Italia. Il dato è scioccante: dal 7 ottobre sono stati registrati ben 456 episodi di. Di fronte a questa recrudescenza dell’, ilè intervenuto rafforzando ilggio e coordinando le agenzie di intelligence con le forze di polizia. Ma c’è da chiedersi: dov’è la sinistra, sempre pronta a battersi per i diritti, quando si tratta di proteggere la comunità ebraica? A fare chiarezza su quanto sta accadendo è stato Luca, ministro per i Rapporti con il Parlamento, che durante il Question time di oggi, alla Camera, ha risposto all’interrogazione di Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia.