Occhi al cielo | arriva la terza Superluna del 2024 | Tutto quello che c’è da sapere

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il 17 ottobre si preannuncia come una data imperdibile per tutti gli appassionati di astronomia e non solo. L’Unione astrofili italiani segnala l’arrivo delladell’anno, un evento durante il quale il nostro satellite naturale si presenterà nel suo punto più vicino alla Terra, distando poco più di 357mila chilometri. Questa particolare coincidenza con la fase di Luna piena promette uno spettacolo celeste mozzafiato, rendendo la Luna visibilmente più grande e luminosa nelnotturno., ecco quando e come osservarla – notizie.comLa notte tra il 26 e il 27 ottobre segnerà anche il ritorno all’ora solare, con le lancette degli orologi che verranno spostate indietro di un’ora. Questo cambio offre agli osservatori delun vantaggio non indifferente: un maggior numero di ore notturne a disposizione per dedicarsi all’esplorazione delle meraviglie celesti.