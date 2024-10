Narcos legato a Francis Turatello ucciso 32 anni fa | indagato uno degli arrestati nel blitz anti-ultras

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Milano, 2 ottobre 2024 – Ore 22.30 del 19 ottobre 1992, siamo in via Strozzi, in zona Bande Nere. Alcuni residenti sentono tre colpi in strada: partono le chiamate al 118, c'è una persona ferita. La prima a soccorrere l'uomo colpito da tre proiettili è un'infermiera che abita in zona, ma per Fausto Borgioli, alias Fabrizio, non ci sarà nulla da fare: morirà mezz'ora dopo il ricovero d'urgenza all'ospedale San Carlo. Per più di trent', quel delitto è rimasto irrisolto. La soluzione del cold case dopo 32Ora, però, è arrivata la probabile soluzione al cold case.