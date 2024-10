Meloni riceve i vertici Microsoft Promessi 3 miliardi di investimenti nell’IA Ma c’è la questione energia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dopo il capo del colosso della finanza Blackrock, Larry Fink, a palazzo Chigi è il turno del presidente di, Brad Smith. Ricevuto oggi dalla presidente del Consiglio Giorgia, ha annunciato l’intenzione di investire in Italia 4,3di euro nei prossimi due anni per potenziare “l’infrastruttura IA e la capacità cloud in Italia”. Il governo ha quindi espresso soddisfazione in una nota in cui si sottolinea che “il rafforzamento delle capacità computazionali, facendo leva sulle eccellenze italiane dell’alta formazione e della ricerca, contribuirà a consolidare il ruolo dell’Italia come hub digitale nel Mediterraneo, anche in linea con le priorità del piano Mattei per l’Africa e la Partnership for Global Infrastructure and Investment (Pgii), iniziativa strategica lanciata in ambito G7?.