LIVE Sinner-Alcaraz 7-6 3-2 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | due rapidi game di servizio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 A metà rete il dritto in uscita daldi. 15-15 Peccato.entra nello scambio ma spedisce in rete il rovescio incrociato. 0-15 Risposta di rovescio profonda e centrale di Jannik che manda in tilt l’avversario. 3-2. Non passa la risposta di dritto dello spagnolo. 40-0 Jannik non si fa distrarre dal nastro piazzando il dritto a campo aperto vincente. 30-0 Altra ottima prima dell’azzurro. 15-0 ACE esterno di. 2-2. Con un ACE lo spagnolo chiude l’uniconon lottato del match. 40-0 Prima esterna vincente del murciano. 30-0 Ancora un uno-due devastante di. 15-0e dritto lungolinea perfetto dello spagnolo. 2-1. Ottima prima e nuovo turno di battuta portato a casa da Jannik. 40-30 In corridoio stavolta il dritto del vincitore degli US Open