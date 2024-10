LIVE Lipsia-Juventus 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | buon avvio dei bianconeri nonostante il doppio cambio obbligato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24? Nulla di grave per il centrocampista olandese. 23? Ritmi lenti fin qui. A terra Simons. 22? Corner per i tedeschi guadagnato su percussione di Raum. Battuto male, fuori dall’area. 20? Nelle poche occasioni dove i padroni di casa hanno passato la propria metà campo non hanno mai trovato la verticalizzazione giusta. 20? Brutto corner battuto dagli juventini. si riparte dal settore centrale. 19? Bravo Fagioli che esce bene dalle marcature e gestisce parecchi palloni a centrocampo. 18? Pressing molto alto delle punte bianconere. Attendista la squadra di Rose. 17?che fatica a manovrare. 16? Ottima reazione dell’11 di Motta ai due infortuni arrivati nei primi 11 minuti. 15? In fase di impostazioneche ha messo Cambiaso quasi a fare la mezz’ala 15? Chiusura sontuosa di Cambiaso su Sesko che fa ripartire la squadra.