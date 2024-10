Inchiesta ultras rottura tra i tifosi dell’Inter | pianificato un agguato

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’sugliprosegue e in queste ultime ore è uscita fuori la notizia di una possibiletra iunNon si fermano le indagini sul caso. La Procura di Milano è ormai da settimane impegnata a portare alla luce le attività illecite compiute daidi Inter e Milan, ma presto in questa vicenda ci potrebbe essere il coinvolgimento di altre curve. Intanto, come riportato da Il Fatto Quotidiano, dalle carte in possesso ai pm è emerso unaquasi definitiva tra i leader del tifo nerazzurro. Alta tensione tra i leader del tifo nerazzurro (Lapresse) – cityrumors.