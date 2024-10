Guardia di finanza stop agli scarichi abusivi nel lago Intesa con enti locali e municipalizzate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Lecco, 2 ottobre 2024 – Non solo conti corr, azioni, dichiarazioni fiscali e libri contabili, ma anchefognari e captazionidelle acque neldi Como. I dirigdi Provincia di Lecco e di Como, Autorità di Bacino del Lario, Lario Reti Holding che è la municipalizzata del servizio idrico in provincia di Lecco, la “gemella” Como Acqua, hanno firmato un protocollo d'con i vertici del Roan, il Reparto operativo aeronavale delladidi Como. È un accordo innovativo, unico nel suo genere, per migliorare la qualità delle acque del, attraverso la prevenzione e la verifica congiunta di eventualie prelievi