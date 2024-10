Festa dei nonni Sassi FdI | Una risorsa da valorizzare per il bene della comunità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Irappresentano una parte vitale del tessuto sociale italiano, con più di 12 milioni di persone che offrono quotidianamente un supporto insostituibile alle loro famiglie. Essi non solo si occupano dei nipoti, donando tempo ed energia senza alcuna ricompensa, ma sono anche i portatori dei valori familiari, trasmettendo insegnamenti e rafforzando i legami tra le generazioni. In molti casi, sono un aiuto concreto anche a livello economico, sostenendo figli e nipoti nelle difficoltà quotidiane. Nonostante questo, viviamo in una società che spesso tende a non riconoscere adeguatamente il loro contributo, relegandoli a un ruolo marginale” Lo afferma in una nota Claudine, Responsabilità del Dipartimento Pari Opportunità e Famiglia di FdI Sannio.