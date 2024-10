Faentina ritardi per un incendio Riapertura vicina | metà ottobre Triberti | Subito bus migliori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ferroviasenza pace in Alto Mugello. Ieri mattina, a causa di un guasto, un principio diha coinvolto un treno partito da Marradi in direzione Firenze, cone disagi lungo la linea anche per i passeggeri che sarebbero dovurti salire alla stazione di Borgo e alle successive. Secondo le prime ricostruzioni, il treno 18888 delle 6.30 da Marradi, poco prima di Crespino, avrebbe iniziato ad emettere fumo per un principio d’sotto il vagone. Il convoglio è stato fermato e sono intervenuti, con un estintore, il macchinista ed il capotreno. Poi, data lanza con la stazione di Crespino, il treno è stato fatto ripartire ed è lentamente arrivato allo scalo, dove i passeggeri sono scesi in attesa dei Vigili del Fuoco , che hanno fatto tutte le verifiche.