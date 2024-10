Danimarca due esplosioni vicino all’ambasciata israeliana a Copenaghen

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Duesi sono verificate, nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 ottobre 2024,. Lo ha reso noto la polizia danese. «Nessuno è rimasto ferito e stiamo conducendo le prime indagini sulla scena», ha scritto su X. Non è ancora noto se ci siano stati danni materiali né l’indirizzo preciso a cui si sono verificate esattamente le deflagrazioni. Si sa solo che sono avvenute nella zona di Strandagervej/Lundevangsvej a Nord della città,di Israele. Le forze dell’ordine hanno precisato che non è ancora stato stabilito se vi sia un collegamento tra le duee la rappresentanza dello Stato ebraico. Nel corso della giornata gli agenti di polizia terranno una conferenza stampa per annunciare i dettagli dell’accaduto.