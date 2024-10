Buche nelle strade un male antico sempre attuale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si ritorna a parlare, giustamente, delle tantecittadine piene die avvallamenti. Ce ne sono dappertutto. Mi auguro che con almeno una parte dell'introito generato dall'evento organizzato per la tappa bolognese del Tour de France, come illustrato qualche giorno fa, venga utilizzata per cominciare in modo serio ad asfaltare diverseche, rispetto ad altre, non essendo state percorse dai corridori, aspettano ancora di essere sistemate.  Carlo Bonora  Risponde Beppe Boni Lemalmesse, piene die cedimenti, i marciapiedi sconnessi sono temi che in generale non appassionano le pubbliche amministrazioni. Certo qualche toppa si mette, le vie principali vengono prese in considerazione e trattate con i guanti bianchi, ma spesso quando si esce dal cerchio magico delle aree privilegiate le cose stanno diversamente.