Borsa | l' Europa scende con Wall Street il greggio in rally

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Le Borse europee sono in flessione dopo l'avvio di. I mercati si mostrano cauti mentre si attendono gli sviluppi della crisi in Medio Oriente, dopo l'attacco dell'Iran a Israele. Prosegue ildel petrolio con il Wti che guadagna il 3,4% a 72,2 dollari al barile e il brent sale del 3,05% a 75,8 dollari. Sale anche l'oro che guadagna lo 0,3% a 2.656 dollari. In tensione anche il gas che sale dello 0,8% a 39,6 euro al megawattora. Sul fronte azionario l'indice stoxx 600 cede lo 0,1%. In negativo Milano e Madrid (-0,5%), Francoforte (-0,6%), Parigi (-0,1%). In controtendenza Londra (+0,2%). Corre il settore dell'energia (+2,5%), spinto dalla forte crescita del petrolio. Poco mosso il comparto della difesa (+0,02%), dove si mettono in mostra Leonardo (+3%), Saab (+2,7%) e Bae Systems (+2%). In lieve tensione i titoli di Stato.