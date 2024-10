Beatrice di York sarà mamma bis | a primavera un nuovo royal baby

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Era da tre anni che, alla corte dei Windsor, non arrivava un. Dal 2021, per la precisione, quando, a settembre, era nata Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi, figlia didie del marito Edoardo. Ed è proprio la principessa, 36 mesi dopo, a fare il bis annunciando ufficialmente l’arrivo del secondo figlio.diin attesa: l’annuncio da palazzo Nessun post su Instagram, come va tanto di moda ultimamente anche nelle case reali, bensì un comunicato ufficiale, diramato da palazzo. Cosìdied Edoardo Mapelli Mozzi hanno scelto di annunciare al mondo l’allargamento della famiglia.