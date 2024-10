Bayer Leverkusen-Milan le pagelle di CM | Fofana il migliore male Emerson Royal Loftus-Cheek è un fantasma|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 2024-10-01 23:20:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com:1-0Maignan 6,5: almeno 4/5 interventi degni di nota. Il portiere francese sta tornando su livelli alti di rendimento.5: non segue il movimento Boniface in occasione del gol. Pasticcia tanto con il pallone tra i piedi e non sembra irreprensibile in fase difensiva. Rimandato.Gabbia 6: partita di grande sofferenza perché gli attaccanti delnon danno mai punti di riferimento. Tiene botta fino alla fine. Tomori 5,5: a volte si fa trovare fuori posizione. Nel complesso perde tanti duelli con Boniface.Theo Hernandez 6,5: ottima prestazione del capitano rossonero. Sfortunato nella ripresa con la traversa che gli nega la gioia del gol, controlla bene Frimpong.6,5: tatticamente perfetto. Recupera tanti palloni, dà intensità alla manovra e ci prova anche fa fuori.