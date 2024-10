Anziana morta dopo il volo dalla finestra l’imputata | Le ho rubato i soldi ma non l’ho uccisa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Bergamo. “Sì è vero, hodella signora ma non”. Nell’aula della Corte d’Assise del tribunale di Bergamo è il giorno di Krystyna Mykhalchuk, la colf ucraina di 28 anni accusata dell’omicidio di Rosanna Aber, 77 anni, per la quale lavorava. Secondo l’accusa la ragazza avrebbe spinto la pensionata giùdel suo appartamento, al quarto piano di una palazzina di via Einstein a Bergamo, in quanto la donna aveva scoperto degli ammanchi sul suo conto corrente dei quali avrebbe incolpato la collaboratrice domestica. La versione delIl racconto delè stato oggetto di diverse contestazioni da parte dei pubblici ministeri Emanuele Marchisio e Guido Schininà. Tanti “Non lo so”, alcuni “Non ricordo”, circostanze riferite dal banco dei testimoni che non combaciano con quelle rese negli interrogatori davanti agli inquirenti.