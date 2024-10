A Cagliari nuova manifestazione contro l' invasione delle rinnovabili Nonostante il decreto della Regione sulle aree idonee

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) In piazza aquella che in Sardegna viene ormai percepita come l’e, in particolare,pale eoliche (leggi l’approfondimento). Le ragioni, che partirà alle 10.30 e prevede un flash mob finale, le ha spiegate alla vigiliaprotesta il sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu, alla guida del comitato promotore dell’iniziativa di legge popolare Pratobello 24. La stessa, infatti, si svolgerà in occasioneconsegna in Consiglio regionalefirme per l’iniziativa presentata lo scorso 30 luglio a Orgosolo, con l’adesione iniziale di circa trenta sindaci. “L’obiettivo di Pratobello 24 – spiega il primo cittadino – non è bloccare la transizione energetica, ma contribuire a una transizione energetica che rispetti il territorio e sia a favore del popolo sardo e nonmultinazionali”.