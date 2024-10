15enne accoltellato per strada chiede soccorso in farmacia | Vi prego Fermato un 18enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La polizia di Pescara haun giovane di 18 anni con l’accusa di tentato omicidio, ritenuto responsabile dell’accoltellamento di un ragazzo di 15 anni avvenuto la scorsa sera nella centralissima via Firenze. La vittima, aggredita e colpita ripetutamente con un’arma da taglio, è riuscita a rifugiarsi in unavicina,ndo aiuto in stato di shock e sanguinante. Il ragazzo presentava ferite in diverse parti del corpo ed è stato subito trasportato in codice rosso all’ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. La dinamica dell’aggressione Le indagini condotte dalla polizia hanno fatto luce sui fatti che hanno portato all’aggressione. Poco prima dell’accoltellamento, la vittima aveva incontrato un altro giovane, il quale ha una relazione con una ragazza che in passato aveva frequentato un amico del ferito.