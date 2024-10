Un vero gentiluomo la recensione | un melodramma da dimenticare

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il film: Un, 2024. Regia: Onur Bilgetay. Cast: Çagatay Ulusoy, Ebru Sahin, Senay Gürler, Haki Biçici, Nazli Bulum, Gümeç Alpay Asla, Selen Uçer, Kubilai Tunçer, Lale Basar, Artun Can Salman. Genere: Drammatico. Durata: 110 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: La vita di un gigolò cambia per sempre quando si innamora per la prima volta. A chi è consigliato? A chi ama la narrativa turca ma non è alla ricerca di un prodotto in alcun modo originale. Un, diretto da Onur Bilgetay e disponibile sulla piattaforma Netflix, è unturco che cerca di conquistare il pubblico con una storia d’amore intricata e ricca di dramma, ma che finisce per mancare di originalità.